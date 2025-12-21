Российские военные в зоне специальной военной операции обнаружили и уничтожили танк ВСУ, который противник пытался укрыть в ангаре, запись ликвидации вражеской техники опубликовал в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин. Он назвал произошедшее «классикой жанра».

Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и ее поражение, — пояснил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что на Украине существует вероятность нового государственного переворота с участием военнослужащих ВСУ. По его словам, об этом свидетельствуют показания украинских пленных, которые рассказывают, что ненавидят президента страны Владимира Зеленского.

До этого о вероятности военного переворота на Украине заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, в условиях столь быстрого развития событий предложения США по мирному плану могут утратить практическое значение.