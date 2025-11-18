Врачи раскрыли масштабы проблемы ожирения у пациентов В России наблюдается рост числа пациентов с лишним весом

Более половины российских медиков констатируют проблему избыточного веса практически у всех своих пациентов, передает РБК. Согласно исследованию, главными причинами этого явления стали превышение калорийности рациона и недостаточная физическая активность.

Треть респондентов указали, что с лишним весом сталкивается каждый второй их пациент. При этом в исследовании принимали участие специалисты самых разных профилей.

Эксперты выделили легкую доступность высококалорийных продуктов, преимущественно сидячий образ жизни и отсутствие правильных пищевых привычек, формирующихся с детского возраста, как ключевые факторы, способствующие набору массы тела.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что распространенность ожирения в стране достигла 24,6%. Особую тревогу вызывает ситуация среди детей 7–11 лет, где этот показатель приближается к 33%.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил NEWS.ru, что садоводство и вязание помогают отвлечься и избежать переедания. По его словам, для предотвращения набора лишнего веса человеку необходимо чем-то занять мысли.