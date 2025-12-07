ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:43

Уровень недоверия немцев к Мерцу вырос до позорного максимума

Bild: 70% немцев выразили недоверие правительству Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Количество недовольных политикой правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Германии выросло до 70%, сообщается в издании Bild. Согласно опросу социологического института INSA, только 21% опрошенных положительно высказались о работе министров.

По информации издания, еще 9% затруднились ответить на вопрос о поддержке курса правительства Мерца. Исследование показало наименьший уровень поддержки канцлера. Работой политика остались недовольны 68% респондентов, а одобрение выразили лишь 23%. Отмечается, что опрос проводился 4–5 декабря, в нем приняли участие 1005 человек.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Мерца может развалиться из-за разногласий вокруг пенсионной реформы. Журналисты сообщали, что при преимуществе коалиции всего в 12 голосов против нее выступили как минимум 18 парламентариев.

До этого сообщалось, что уровень одобрения деятельности правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца снизился до минимального значения, об этом свидетельствовали результаты исследования института INSA. Только 22% граждан ФРГ были удовлетворены работой кабинета министров.

Германия
Фридрих Мерц
опросы
правительства
