Уровень популярности правительства Мерца установил антирекорд в ФРГ INSA: уровень одобрения правительства Мерца упал до 22% в Германии

Уровень одобрения деятельности правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца снизился до минимального значения, свидетельствуют результаты исследования института INSA для издания Bild. Только 22% граждан ФРГ удовлетворены работой кабинета министров.

При этом 67% опрошенных выразили недовольство, а 11% не смогли дать определенный ответ. Рейтинг одобрения самого Мерца также уменьшился до 25%, тогда как критикуют его работу 64% респондентов. В опросе 20-21 ноября участвовали 1004 человека.

Ранее журналисты издания Bloomberg заявили, что терпение граждан Германии подходит к концу из-за неуверенных действий канцлера. В публикации указывается, что недовольство населения вызвано неспособностью главы правительства и членов его кабинета решить важнейшие государственные проблемы.

Кроме того, граждане Германии обвинили Мерца в расистских взглядах и дискриминации после его замечания о просчетах предыдущих кабинетов в миграционной сфере. По словам политика, последствия этих ошибок «до сих пор видны в облике немецких городов».