16 ноября 2025 в 00:29

Немцы начали терять терпение из-за канцлера ФРГ Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Терпение жителей Германии оказалось на исходе из-за «спотыкающегося» канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает сайт Bloomberg. В материале сказано, что негодование народа вызвано неспособностью Мерца и его министров решить ключевые вопросы, которые стоят перед страной.

Следующий год будет решающим. В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать ее влияние, — говорится в публикации.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил, что экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху. Обозреватель напомнил: канцлер Германии признал, что расходы на соцобеспечение стали непосильными. При этом немецкий автопром, долгие годы служивший опорой экономики, оказался под ударом из-за дорогой рабочей силы и энергоносителей.

До этого Фридрих Мерц информировал об истощении экономических резервов страны и отметил, что немецкие компании продолжают страдать от высоких цен на энергоносители. Глава правительства подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности экономики страны в условиях меняющейся глобальной обстановки.

