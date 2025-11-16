SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске

Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом, в небе видны яркие вспышки, запустилась сирена воздушной опасности. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

До этого при атаке беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, но он отказался от госпитализации. Кроме того, беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.