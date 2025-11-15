Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 22:04

Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал от атаки дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, но он отказался от госпитализации.

За медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения, — сказано в публикации.

В Шебекинском округе зафиксированы новые повреждения частных домов после атак дронов, добавил губернатор. В селе Мешковом возник пожар кровли, а в Муроме повреждены окна и входные группы двух домов.

Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра.

