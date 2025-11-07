Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:59

В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали два человека

Гладков: в поселке Пролетарский двое жителей пострадали из-за атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В поселке Пролетарский Ракитянского района взорвался беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба пострадавших были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра. Один из пострадавших в настоящее время получает медицинскую помощь на месте, в то время как второго пострадавшего бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения лечения. Информация о происшествии и его последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщил об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба. В селе Муром и поселках Вознесеновка и Борисовка уничтожены частный дом и летняя кухня, повреждены склад и хозяйственные постройки.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
ВСУ
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников
Вооруженного ножом дебошира задержали в столичном караоке-клубе
Региональные власти попросили правительство помочь им с бензином
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.