В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали два человека

В поселке Пролетарский Ракитянского района взорвался беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба пострадавших были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.

У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра. Один из пострадавших в настоящее время получает медицинскую помощь на месте, в то время как второго пострадавшего бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения лечения. Информация о происшествии и его последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщил об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба. В селе Муром и поселках Вознесеновка и Борисовка уничтожены частный дом и летняя кухня, повреждены склад и хозяйственные постройки.