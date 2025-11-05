Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:39

Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области — Грайворонский, Шебекинский и Волоконовский районы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, в первом округе пострадал мужчина, движущийся автомобиль которого был атакован дроном. В местной больнице ему диагностировали баротравму.

Под ударами ВСУ три муниципалитета. <…> В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на движущийся автомобиль мужчина получил баротравму. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь, — написал Гладков.

Вместе с тем в Грайвороне и селе Смородино украинские дроны повредили здание коммерческого объекта, автомобиль и газовую трубу. В Муроме, Вознесеновке и Борисовке был уничтожен частный дом и летняя кухня, повреждено складское помещение, хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
пострадавшие
