Российская ПВО сбила 170 беспилотников ВСУ за ночь

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, 16 — над территорией Нижегородской области, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили 14 и 10 БПЛА над территориями Ростовской и Курской областей. Еще девять — над территорией Московского региона, в том числе шесть летевших на столицу.

Девять БПЛА сбили над территорией Тульской области, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по четыре — над Белгородской и Орловской областями и над территорией Республики Крым. Еще один беспилотник ликвидирован над территорией Липецкой области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения из-за атаки ВСУ. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 БПЛА, а на месте происшествия работали оперативные службы.