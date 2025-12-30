Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 17:11

«Ушла легенда»: внук Никулина высказался о смерти иллюзиониста Эмиля Кио

Внук Юрия Никулина назвал легендой ушедшего из жизни иллюзиониста Эмиля Кио

Эмиль Кио Эмиль Кио Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Ушедший из жизни иллюзионист Эмиль Кио оставил неизгладимый след в истории советского и российского цирка, заявил NEWS.ru внук актера Юрия Никулина руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин. Он выразил соболезнования родственникам и близким народного артиста.

К сожалению, мой дедушка [Юрий Никулин] никогда не рассказывал о своем сотрудничестве с Эмилем Кио, но повод действительно грустный. К сожалению, ушла легенда, ушла история, потому что такие люди — это часть советской и российской истории цирка. И всегда грустно, когда их не становится. Мы можем только пожелать сил родным и близким, выразить соболезнования всем причастным, не только от нас, а вообще от нашего цирка, — высказался Никулин.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Эмиля Кио не стало на 88-м году жизни. Он выразил соболезнования родным, близким и поклонникам скончавшегося артиста.

Позднее появилась информация, что церемония прощания с Кио состоится 2 января на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны пройдут там же.

