29 октября 2025 в 09:42

В Брянской области раскрыли последствия атаки 46 беспилотников ВСУ

Богомаз: девять домов и производственное помещение повреждены из-за атаки ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Девять жилых домов и производственное помещение повреждены из-за атаки ВСУ на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников. На месте работают оперативные службы.

Предварительно, повреждены девять жилых домов, производственное помещение, — написал Богомаз.

Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что ВСУ нанесли удары беспилотниками недалеко от промышленного предприятия. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО сбили над Россией сотню беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны, в том числе Московский регион. Так, 46 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области.

До этого стало известно, что в результате атаки украинского беспилотника в Выгоничском районе Брянской области произошло возгорание жилого дома. Как отметил Александр Богомаз, погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
повреждения
атаки
