29 октября 2025 в 08:44

ВСУ нанесли удары недалеко от промпредприятия в российском регионе

Глава Марий Эла: ВСУ нанесли удары беспилотниками рядом с предприятием

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ нанесли удары беспилотниками недалеко от промышленного предприятия в Марий Эле, заявил глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте атаки работают экстренные службы.

Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона, — написал Зайцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО сбили над Россией сотню беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны, в том числе Московский регион. Так, 46 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 12 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над Краснодарским краем.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что ВСУ предприняли попытку атаковать промышленную зону Буденновска с применением беспилотников. Он отметил, что воздушная угроза была своевременно ликвидирована силами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Россия
Марий Эл
беспилотники
атаки
ВСУ
