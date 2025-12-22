Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:28

В Белгороде назвали число жилых объектов, поврежденных за неделю из-за ВСУ

Мэр Белгорода: 373 жилых объекта повреждено в городе за неделю из-за ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Не менее 373 жилых объектов повреждено в Белгороде за неделю из-за ВСУ, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время специалисты восстанавливают 557 домов, 172 из них — частные. Градоначальник добавил, что также за неделю в Белгороде получили повреждения 23 автомобиля.

Зафиксировали значительный прирост новых разрушений — 373 адреса, — написал Демидов.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по региону. За последние сутки противник задействовал 34 БПЛА. Кроме того, украинские войска запустили по Белгородчине 10 боеприпасов. В свою очередь в преддверии новогодних праздников губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

До этого стало известно, что с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

Россия
Белгород
атаки
повреждения
ВСУ
