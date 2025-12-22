Новый год-2026
22 декабря 2025 в 17:49

«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала

«Коммерсант»: «Яндекс» может продать портал «Авто.ру»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Холдинг «Яндекс» ведет переговоры о продаже своего крупнейшего автомобильного портала «Авто.ру», сообщили «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией. Площадка включает в себя сервисы «Авто.ру Бизнес», «еКредит» и «Авто.ру Оценка».

Среди заинтересованных в приобретении актива называют Сбер, Тинькофф Банк (Т-банк) и онлайн-классифайд «Авито». «Яндекс» от комментариев воздержался. Сбер, Т-банк и «Авито» также не предоставили ответ на запрос журналистов.

Источник, близкий к Сберу, сообщил, что банк в настоящее время не планирует покупку «Авто.ру». Другой источник отметил, что на рынке обсуждается возможность продажи портала, однако кредитные организации пока не проявляют активного интереса к сделке.

Согласно отчетности «Яндекса» за второй квартал 2023 года, выручка направления «Сервисы объявлений», в которое входит «Авто.ру», снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8 млрд рублей. Это снижение связывают со спадом на автомобильном рынке.

