06 февраля 2026 в 17:00

Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм

Депутат Тарбаев: уход сетевых отелей с «Яндекса» не станет ударом по туризму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уход крупных гостиничных сетей с агрегатора «Яндекс Путешествия» не окажет критического влияния на отрасль внутреннего туризма, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. По его словам, основу рынка составляют малые и средние предприятия, которые будут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Крупные гостиничные туроператоры заявили о приостановке работы с «Яндексом». Надо сказать, что доля крупного бизнеса составляет около 15% во внутреннем туризме. На малый и средний бизнес приходится около трех четвертей доходов всех туристических компаний страны, причем 42,86% доли туристического бизнеса в РФ составляют ИП. И они будут подстраиваться под меняющиеся условия. Это вопрос рыночных взаимоотношений. Наша задача попытаться повлиять на ценообразование за счет других механизмов, чтобы сохранить спрос на внутренний туризм. Здесь могут сработать механизмы господдержки, донастройка туристического налога и законодательные инициативы, касающиеся услуг в средствах размещения, — пояснил Тарбаев.

Ранее сообщалось, что крупнейшие гостиничные сети России — Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп» — отключили продажи через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной называется повышение базовой комиссии сервиса с 15 до 17%.

