Крупнейшие сети гостиниц ополчились на крупный тревел-агрегатор

Крупнейшие гостиничные сети России отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия», сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По его информации, соответствующие решения приняли Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Причиной называется повышение базовой комиссии сервиса с 15% до 17%.

Крупнейшие российские гостиничные операторы <…> отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия». Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%, — говорится в сообщении.

Всего из выдачи агрегатора исчезли отели, в которых в общей сложности около 50 тыс. номеров. Ранее представители отрасли просили «Яндекс Путешествия» не повышать комиссию, но компания отказалась пересматривать решение. Отельеры считают, что агрегаторы могли бы увеличивать доход за счет предоставления дополнительных платных сервисов, а не через повышение базовой комиссии.

В сетях отмечают, что рост комиссии в условиях уже повышенного налогообложения, удорожания энергоносителей и кадрового дефицита неизбежно приведет к росту цен для гостей и снижению рентабельности бизнеса. Для малых и средних отелей это может стать вопросом выживания и поставит под угрозу инвестиционные программы.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился списком советов для выгодных путешествий. Так, по его словам, билеты на поезда дальнего следования рекомендуется приобретать за 90 дней до поездки. также он рекомендовал делать покупки для пляжного отдыха заранее, чтобы избежать курортных наценок.