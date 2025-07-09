Цены на поездки в такси выросли на 70%

Цены на поездки в такси выросли на 70% «Известия»: поездки на такси в Москве подорожали на 70%

Цены на поездки в столичном такси увеличились на 70% в сравнении с прошлым годом, сообщили в издании «Известия». Речь идет об услугах, предоставляемых крупными агрегаторами.

Стоимость одного километра поездки выросла на 30,8%, утверждает Росстат. А по данным аналитического центра при правительстве, цены за 2024 год повысились на 25,2%.

В «Яндекс. Такси» заявили, что информация не соответствует действительности. По данным агрегатора, средняя стоимость минуты поездки по Москве и Московской области увеличилась на 16%.

Компания утверждает, что цены зависят от спроса на поездки и количества свободных машин. Цены резко растут в дождь, ветер, пробки и другие форс-мажорные ситуации. В корпоративном парке одной из транспортных компаний рассказали журналистам, что количество непредвиденных ситуаций за этот год увеличилось.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения налога для операторов такси, доставки и каршеринга. Мера обусловлена повышенной нагрузкой на дороги и неудобствами для горожан.