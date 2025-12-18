Продажи средств от похмелья в аптеках выросли из-за зумеров и рынка труда В России более чем на четверть выросли продажи препаратов от похмелья

Аптечные продажи препаратов, предназначенных для облегчения симптомов похмелья, демонстрируют рост и приближаются к четырехлетнему максимуму, пишет РБК. Это происходит, несмотря на снижение общего объема продаж алкоголя в России.

Аналитики связывают эту тенденцию с растущим интересом к здоровому образу жизни, увеличением числа молодых потребителей и усилением конкуренции на рынке труда. По данным DSM Group, за первые десять месяцев текущего года продажи средств от похмелья в натуральном выражении увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,96 млн упаковок. В денежном эквиваленте рост составил также 27%, а общая сумма продаж достигла 803 млн рублей.

Эти показатели превосходят результаты за аналогичные периоды с 2022 года. В 2022 году россияне приобрели 1,7 млн упаковок, а в 2023 и 2024 годах – по 1,5 и 1,6 млн упаковок соответственно. Объем продаж в денежном выражении также был ниже в предыдущие годы: 648 млн рублей в 2022 году, 466 млн рублей в 2023 году и 630 млн рублей в 2024 году. Эксперты отмечают, что изменение потребительских предпочтений и стремление к поддержанию работоспособности в условиях высокой конкуренции на рынке труда способствуют увеличению спроса на препараты, помогающие справиться с последствиями употребления алкоголя.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность продажи лекарств через передвижные аптечные пункты. Инициатива предназначена для сельских жителей, где нет стационарных аптек.