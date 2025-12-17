В России предложили запустить аптеки на колесах В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в передвижных аптеках

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продажи лекарств через передвижные аптечные пункты, следует из документа на сайте нижней палаты парламента. Авторы инициативы предлагают реализовать проект среди сельских жителей, которые проживают в населенных пунктах без стационарных аптек.

Предлагается установить трехлетний срок проведения эксперимента с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Одновременно документ вводит ограничения на ассортимент передвижных аптечных пунктов.

Речь идет о препаратах, в составе которых есть наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Помимо этого, ограничения распространятся на реализацию препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарственных средств, медикаментов с содержанием спирта более 25%, а также препаратов, требующих хранения при температуре ниже 15 градусов.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что российские войска за год получили более миллиона индивидуальных аптечек нового поколения. По словам министра, новые наборы выданы практически каждому военнослужащему.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что система льготного лекарственного обеспечения в России сохранится в 2026 году, поэтому право на бесплатное получение препаратов сохранят все федеральные льготники. К ним относятся инвалиды, участники и ветераны ВОВ, лица, пострадавшие от воздействия радиации, а также граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями.