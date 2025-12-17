Почти всех российских военных снабдили аптечками нового поколения Белоусов: за год военные получили более 1,2 млн аптечек нового образца

Российские войска за год получили более миллиона индивидуальных аптечек нового поколения, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства. В заседании принял участие президент Владимир Путин. По словам министра, новые наборы выданы практически каждому военнослужащему, что знаменует собой окончательный отказ от устаревших образцов.

В войска поставлено более 1 млн 200 тыс. различных видов аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих, — уточнил Белоусов.

Министр также подчеркнул, что оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих. Практически все рядовые в текущем году были обучены приемам тактической медицины.

Также в министерстве сообщили, что в следующем году в стране откроется еще шесть военных госпиталей. Аналогичное количество построили в уходящем, 2025 году: некоторые из них уже действуют в приграничных регионах страны, в частности в Курской и Брянской областях.