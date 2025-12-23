Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:15

Экономист оценила идею сократить рабочий день до шести часов

Экономист Румянцева: сокращение рабочего дня не решит проблему переработок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сокращение рабочего дня с восьми до шести часов не решит проблему переработок и не избавит общество от недобросовестных работодателей, заявила «Вестям Подмосковья» экономист Елена Румянцева. По ее словам, эта мера не приведет к каким-то существенным изменениям.

Сегодня рынок труда с разнообразными условиями и недобросовестным поведением работодателей настолько упущен в плане регулирования, что введение данной нормы не обеспечит никакого видимого эффекта. Не стоит ждать, что исчезнут «резиновые» условия труда, когда есть неоплачиваемые часы переработки и прочие дискриминации по отношению к сотрудникам, — высказалась Румянцева.

В целом, по мнению эксперта, без глубокого анализа рынка труда сложно точно сказать, к чему приведет эта мера. При этом предлагаемая инициатива депутатов стала отличным поводом для обсуждения актуальных проблем в сфере труда, подытожила эксперт.

Ранее депутат от КПРФ Георгий Камнев предложил ввести шестичасовой рабочий день. Также фракция настаивает на снижении пенсионного возраста и повышении МРОТ до 40 тыс. рублей. Парламентарии считают, что эти меры необходимы для повышения рождаемости.

работа
общество
экономисты
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.