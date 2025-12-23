Экономист оценила идею сократить рабочий день до шести часов

Сокращение рабочего дня с восьми до шести часов не решит проблему переработок и не избавит общество от недобросовестных работодателей, заявила «Вестям Подмосковья» экономист Елена Румянцева. По ее словам, эта мера не приведет к каким-то существенным изменениям.

Сегодня рынок труда с разнообразными условиями и недобросовестным поведением работодателей настолько упущен в плане регулирования, что введение данной нормы не обеспечит никакого видимого эффекта. Не стоит ждать, что исчезнут «резиновые» условия труда, когда есть неоплачиваемые часы переработки и прочие дискриминации по отношению к сотрудникам, — высказалась Румянцева.

В целом, по мнению эксперта, без глубокого анализа рынка труда сложно точно сказать, к чему приведет эта мера. При этом предлагаемая инициатива депутатов стала отличным поводом для обсуждения актуальных проблем в сфере труда, подытожила эксперт.

Ранее депутат от КПРФ Георгий Камнев предложил ввести шестичасовой рабочий день. Также фракция настаивает на снижении пенсионного возраста и повышении МРОТ до 40 тыс. рублей. Парламентарии считают, что эти меры необходимы для повышения рождаемости.