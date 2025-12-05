ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:18

В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян

В Госдуме призывают сократить рабочий день до шести часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России следует осуществить переход к 30-часовой рабочей неделе, заявил первый зампредседателя комитета по безопасности Юрий Афонин в разговоре с «Абзацем». По его словам, отклоненный законопроект будет продвигаться отдельными нормами.

Несмотря на то что отклонили, мы отдельными поправками в действующий Трудовой кодекс эту норму внесем, — отметил он.

Афонин назвал три причины для введения реформы. Первая заключается в том, что развитие автоматизации создает технические предпосылки для сокращения традиционного восьмичасового рабочего дня. Вторая подразумевает, что свободное от работы время россияне смогут посвящать семье. Третий пункт содержит самообучение и повышение квалификации за счет освобождения от работы.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» заявили, что минимальный размер страховой пенсии по старости следует повысить до 50 тыс. рублей. По словам автора инициативы Сергея Миронова, соответствующее позитивное изменение позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

работа
сокращения
Госдума
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Netflix «поглотил» Warner Bros. за $82,7 млрд
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за полтора часа
«Готовы создавать рабочие места в новых регионах»: чего ждет бизнес от ТИЭФ
«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.