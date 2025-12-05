В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян

В России следует осуществить переход к 30-часовой рабочей неделе, заявил первый зампредседателя комитета по безопасности Юрий Афонин в разговоре с «Абзацем». По его словам, отклоненный законопроект будет продвигаться отдельными нормами.

Несмотря на то что отклонили, мы отдельными поправками в действующий Трудовой кодекс эту норму внесем, — отметил он.

Афонин назвал три причины для введения реформы. Первая заключается в том, что развитие автоматизации создает технические предпосылки для сокращения традиционного восьмичасового рабочего дня. Вторая подразумевает, что свободное от работы время россияне смогут посвящать семье. Третий пункт содержит самообучение и повышение квалификации за счет освобождения от работы.

