День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:41

Чиновников в российском регионе ждут сокращения

Гладков анонсировал сокращение штата чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аппарат правительства Белгородской области сократят на 20% с 1 апреля 2026 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Данная мера, по его словам, необходима для оптимизации расходов регионального бюджета и не затронет сотрудников социальной сферы.

Цель — с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%, — заявил Гладков на заседании областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что сокращения не коснутся работников учреждений культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и школ. Все уволенные чиновники, по словам губернатора, будут обеспечены новыми рабочими местами.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация сократит около 1,3 тыс. сотрудников из-за проблем с финансированием. По его словам, в бюджете возник дефицит в $1 млрд (более 80 млрд рублей). Гендиректор отметил, что процесс реорганизации, связанный с принятием сокращенного бюджета, почти завершился.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
чиновники
сокращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
В ОАЭ нашли останки криптобизнесмена Новака и его жены
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский высказался о переговорах с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Песков назвал очевидной причастность Киева к атаке на КТК
Песков раскрыл, кого Путин планирует принять в Кремле
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.