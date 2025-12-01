Чиновников в российском регионе ждут сокращения

Аппарат правительства Белгородской области сократят на 20% с 1 апреля 2026 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Данная мера, по его словам, необходима для оптимизации расходов регионального бюджета и не затронет сотрудников социальной сферы.

Цель — с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%, — заявил Гладков на заседании областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что сокращения не коснутся работников учреждений культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и школ. Все уволенные чиновники, по словам губернатора, будут обеспечены новыми рабочими местами.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация сократит около 1,3 тыс. сотрудников из-за проблем с финансированием. По его словам, в бюджете возник дефицит в $1 млрд (более 80 млрд рублей). Гендиректор отметил, что процесс реорганизации, связанный с принятием сокращенного бюджета, почти завершился.