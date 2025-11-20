ВОЗ сократит более 1 тысячи сотрудников ВОЗ сократит около 1,3 тысяч сотрудников из-за проблем с финансированием

ВОЗ сократит около 1,3 тыс. сотрудников из-за проблем с финансированием, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, которые приводит ТАСС, в бюджете возник дефицит в $1 млрд (более 80 млрд рублей).

Гендиректор ВОЗ отметил, что процесс реорганизации, связанный с принятием сокращенного бюджета, почти завершился. Он добавил, что руководство стремилось сохранить основные функции организации и существенно сократить число возможных увольнений. Гебрейесус пояснил, что это удалось сделать благодаря взносам со стороны некоторых стран и уходом на пенсию сотрудников в преклонном возрасте.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что ВОЗ предлагала урезать годовой бюджет более чем на 20% и сократить штат сотрудников. Такое решение было принято из-за финансовых проблем на фоне решения США о членстве в организации. Гебрейесус пояснил, что ВОЗ столкнулась с трудностями еще до того, как глава Белого дома Дональд Трамп начал процесс выхода. Отмечается, что ВОЗ давно ищет решение проблемы.