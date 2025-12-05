Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 07:44

Власти предложили существенно повысить минимальный размер пенсии

Депутат Миронов призвал повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

Минимальный размер страховой пенсии по старости следует повысить до 50 тыс. рублей, заявили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». По словам главы думской фракции и автора инициативы Сергея Миронова, которые приводит РИА Новости, позитивное изменение позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей, — сказано в письме.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

Также партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

