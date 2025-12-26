Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:09

«Это несолидно»: в МИД раскрыли, о чем Россия не будет упрашивать Европу

Рябков: РФ не испытывает дискомфорта от отсутствия диалога с ЕС на высшем уровне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия не чувствует никакого дискомфорта от отсутствия диалога с Европой на высшем политическом уровне, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». По его словам, Москва «не собирается ни за кем гоняться».

Мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу, но мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно <...>, — подчеркнул дипломат.

Ранее швейцарский миллиардер Тито Теттаманти выразил мнение, что европейцы должны уважать Россию и развивать с ней экономические связи. Он отметил, что западные страны ошиблись, попытавшись ослабить Москву через чрезмерное вмешательство в дела Украины.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области. При этом дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона Североатлантическим альянсом.

Сергей Рябков
Россия
Европа
МИД РФ
