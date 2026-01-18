В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта

В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта Депутат Чаплин: новые правила защищают авиапассажиров при задержках рейсов

Новые правила авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта, защищают пассажиров при значительных задержках рейсов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Депутат отметил, что закон обязывает перевозчиков информировать клиентов о порядке возврата средств.

Четко устанавливаются временные рамки предоставления питания и питьевой воды. Пассажиры должны получить воду не позднее чем через час после двухчасовой задержки вылета, а горячее питание — через два часа после четырех часов ожидания. Это создает однозначные условия для обеих сторон и позволяет избежать конфликтных ситуаций. Кроме того, закон обязывает авиакомпании заранее и в полном объеме информировать клиентов обо всех существенных условиях договора перевозки, включая детальный порядок возврата денежных средств, ― объяснил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что нововведения систематизируют и конкретизируют уже сложившуюся практику, устраняя возможные разночтения. Теперь электронный посадочный талон получает официальный статус, равный бумажному документу, добавил собеседник. По его словам, это упростит процедуру регистрации и посадки, сократит использование бумаги и соответствует мировому технологическому тренду.

Также поправки касаются провоза детских принадлежностей. Мы детализировали вопрос перевозки таких необходимых вещей, как коляски или люльки. Теперь они могут перевозиться в салоне воздушного судна без дополнительной платы, даже если ребенок путешествует другим рейсом. Это важная мера, которая учитывает интересы семей, ― резюмировал Чаплин.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию запланирован на 2026 год. Он не уточнил, какие именно маршруты будут актуальны.