17 января 2026 в 08:03

Авиарейсы из России в Малайзию могут запустить в 2026 году

Никитин: рейсы из России в Малайзию планируют запустить в 2026 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию запланирован на 2026 год, сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Он не уточнил, какие именно маршруты будут актуальны.

Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет, — сказал он.

Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году. Из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

Ранее появилась информация, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Это привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

Тем временем стало известно, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что речь идет о краткосрочных поездках — от 30 до 90 дней.

