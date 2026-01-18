Атака США на Венесуэлу
«Единичные случаи»: военэксперт раскрыл, где ВСУ применяют наземных роботов

Военэксперт Матвийчук: наземные роботы ВСУ встречались под Купянском

ВСУ в представлении ИИ ВСУ в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины использовали наземных роботов под Купянском и в районе Красноармейска, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что массового применения беспилотных устройств не наблюдается, пока это единичные случаи.

Боевые роботизированные платформы используются [ВСУ], на них применяются различные виды вооружения — от пулеметов до гранатометов. Но это единичные случаи, массового применения пока не наблюдается. На некоторых направлениях, где действительно ограничено количество людей, они пытались использовать. Самое главное, что отчеты наших ребят-дроноводов показывают, что эти платформы очень хорошо поражаются. Боевую угрозу они несут, но глобальной угрозы не представляют. [Они встречаются] под Купянском и в районе Красноармейска, ― объяснил Матвийчук.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британского издания, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

