18 января 2026 в 14:03

В России появятся первые дронопорты

В России появятся специальные порты для БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России появятся специализированные дронопорты для беспилотных летательных аппаратов, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, доложивший об этом российскому президенту Владимиру Путину, подтвердил планы по созданию как крупных, так и малых объектов.

Ранее сообщалось, что российская армия получила преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». По информации источника, модернизированные дроны продемонстрировали способность уничтожать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам.

До этого украинский аналитик Константин Машовец рассказал, что российские ударные дроны «Молния-2» создают значительную угрозу для фронта и тыла Вооруженных сил Украины. По его словам, Россия делает ставку на массовость и за восемь месяцев выпустила более 900 тыс. таких беспилотников. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

