15 января 2026 в 18:40

На Украине признали масштаб пожирающей ВСУ «боевой саранчи»

Аналитик Машовец назвал дроны «Молния-2» серьезной угрозой для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские ударные дроны «Молния-2» представляют серьезную угрозу для фронта и тыла ВСУ, заявил украинский аналитик Константин Машовец. По его оценке, Россия делает ставку на массовость и за восемь месяцев смогла выпустить более 900 тысяч этих простых, но при этом очень опасных БПЛА, пишет «ИноСМИ». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Эксперт подчеркнул, что даже вдвое меньшие объемы выпуска создают «боевую саранчу», с которой ПВО ВСУ не справляется ночью. Кроме того, по его словам, Киев, наоборот, сталкивается с массовым применением дешевых БПЛА.

Машовец добавил, что «Молния-2» опасна для подразделений ВСУ даже на глубине до 50 километров. Эффективность дронов повышает использование Starlink, а «цена—результат» делает их особенно выгодным инструментом, уточнил он.

Ранее польские военные аналитики заявили, что новая тактика российской армии с использованием безэкипажных катеров «Сириус-82» в дельте Днепра может серьезно осложнить действия ВСУ. По данным их источников, украинские военнослужащие ранее не сталкивались с подобными типами беспилотных катеров, более того, подобного «еще никто никогда не видел».

