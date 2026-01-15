«Никто никогда не видел»: в ЕС оцепенели от новых катеров ВС России на СВО

«Никто никогда не видел»: в ЕС оцепенели от новых катеров ВС России на СВО Interia: тактика ВС России с «Сириусом-82» осложняет положение ВСУ на Днепре

Новая тактика российской армии с использованием безэкипажных катеров «Сириус-82» в дельте Днепра может серьезно осложнить действия ВСУ, пишет польское издание Interia. По данным источников издания, украинские военнослужащие ранее не сталкивались с подобными типами беспилотных катеров, более того, подобного «еще никто никогда не видел».

Минирование Днепра может значительно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции, — говорится в материале.

Польские аналитики отметили, что дельта реки становится одним из ключевых участков, где беспилотные платформы способны влиять на темп боевых действий. Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, «Сириус-82» якобы несет две речные мины, которые опускаются в воду после открытия фиксирующих защелок. По их словам, конструкция выглядит легкой, работает от батареек, а управление осуществляется через пульт с джойстиком — почти таким же, как у FPV-дронов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделение войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожило плавсредство украинских сил в дельте Днепра в Херсонской области. Для удара был задействован именно «Сириус-82».