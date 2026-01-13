Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:46

Российский безэкипажный катер уничтожил плавсредство ВСУ в дельте Днепра

Минобороны: российские бойцы уничтожили плавсредство ВСУ в дельте Днепра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подразделение войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожило плавсредство украинских сил в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Для удара был задействован безэкипажный катер «Сириус-82»

«Сириус-82» может выполнять задачи не только минирования водной преграды, а также использоваться как минный разградитель и ударный БЭК. Это подтверждают кадры объективного контроля, где «Сириус-82» уничтожает плавсредство ВСУ, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что расчет зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС России уничтожил истребитель F-16 ВСУ. Как рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север, для поражения цели потребовалось две ракеты. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Позже заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что сбить F-16 комплексу С-300 позволил характер работы российских радиолокационных станций на большой дальности. По его словам, случившееся подтверждает, что семейство С‑300 остается одним из лучших в своем классе. Он подчеркнул, что российские зенитно-ракетные комплексы превосходят западные аналоги и постоянно совершенствуются.

Херсонская область
дроны
ВС РФ
ВСУ
Днепр
СВО
спецоперация
