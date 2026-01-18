Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 14:16

Таксист спас замерзающего посреди трассы пенсионера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Водитель такси недалеко от Казани заметил на обочине дороги пожилого мужчину, который неподвижно сидел на морозе около часа, а затем спас его, сообщает Readovka. Подойдя ближе, таксист узнал, что 70-летний пенсионер обессилел, когда переодевал валенки.

Как выяснилось, мужчина шел пешком домой, опоздав на автобус, и нес с собой большую сумку с дровами. Из-за возраста и усталости у него не хватило сил, чтобы встать с земли. За время, проведенное на холоде, пенсионер получил обморожение рук и ног, а проезжающие мимо автомобилисты не останавливались.

Таксист не только помог пенсионеру подняться, но и отвез его домой, предварительно согрев в машине. В благодарность спасенный назвал водителя своим лучшим другом.

Ранее шестеро рыбаков застряли на острове реки Ик в Татарстане. Мужчины вышли на лед, однако его толщины оказалось недостаточно. Рыбаков доставили на сушу сотрудники МЧС с помощью воздушной подушки. Пострадавших нет. Мужчинам теперь грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей.

