Что делать, если обгорел на солнце: экстренные советы для спасения кожи

Солнечные ожоги могут случиться не только летом, но и в холодное время года. Если обгорел на солнце, необходимо немедленно переместиться в тень или прохладное помещение, охладить поврежденные участки под прохладным душем и нанести увлажняющий крем с пантенолом или алоэ вера. После этого важно пить больше жидкости, принять обезболивающее при необходимости и избегать дальнейшего контакта с солнечными лучами до полного восстановления кожи.

Зимой получить ожоги от солнца можно на горнолыжных курортах, где ультрафиолетовые лучи отражаются от снега и льда, усиливая свое воздействие, особенно в горах. Многие россияне также отправляются в жаркие страны — Таиланд, во Вьетнам, в ОАЭ, на Мальдивы, в Шри-Ланку или Турцию — в поисках тепла и для продления лета. В обоих случаях риск обгореть остается высоким при недостаточной защите.

На горнолыжном склоне в первую очередь страдают открытые участки — лицо, нос, губы, височная и околоушная области, а также шея. Во время купания в море или лежания на пляже могут пострадать плечи, спина, грудь и ноги — все те зоны, которые длительно подвергаются прямому воздействию ультрафиолета. Чувствительная кожа вокруг глаз также требует особого внимания.

Как избежать ожогов?

Профилактика солнечных ожогов включает использование солнцезащитных средств с SPF не менее 30–50, которые нужно наносить каждые два часа и после купания. Лучшее время для безопасного пребывания на солнце — утренние часы, с восьми до 11, и вечерние, с 16 часов до заката. Необходимо носить головной убор, солнцезащитные очки и легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков.

Что делать в первую очередь, если обгорел на солнце

Первая помощь при солнечном ожоге включает охлаждение кожи прохладным душем или компрессами, нанесение увлажняющих средств с алоэ вера или пантенола, прием противовоспалительных препаратов при сильной боли и антигистаминных средств при отеках. Важно избегать использования льда, который может дополнительно повредить кожу, и ни в коем случае не прокалывать образовавшиеся волдыри. Обильное питье поможет предотвратить обезвоживание организма.

В аптечку для поездки на горнолыжный или морской курорт обязательно положите:

солнцезащитный крем с SPF 30–50;

спрей или крем с пантенолом для лечения ожогов;

увлажняющий лосьон после загара;

антигистаминные препараты;

обезболивающие средства;

антисептик;

не забудьте бальзам для губ с SPF-защитой, так как губы особенно уязвимы в горах и на пляже.

Солнечные ожоги представляют серьезную опасность для здоровья кожи в любое время года — и на заснеженных склонах, и на теплых пляжах.

Что делать, если обгорел на солнце: немедленно охладите кожу, увлажните ее специальными средствами, пейте много воды и избегайте повторного облучения. Правильная профилактика с использованием защитных кремов и разумное поведение на солнце помогут сохранить здоровье кожи и избежать неприятных последствий отдыха.

