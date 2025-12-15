Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте

На каждый день

Кровь из носа пугает, но в большинстве случаев ее можно остановить дома за несколько минут. Как остановить кровь из носа: посадите человека, слегка наклоните голову вперед, зажмите мягкую часть носа пальцами и приложите холод к переносице. Если все сделать правильно, кровотечение обычно прекращается за 5–10 минут.

Причины кровотечения

Чаще всего кровь идет из-за сухого воздуха, травмы слизистой при ковырянии, ударов по носу, повышения давления, перегрева, сильного чихания или насморка. У детей нередко рвутся мелкие сосуды из-за тонкой и чувствительной слизистой. Реже причиной становятся проблемы со свертываемостью крови, прием некоторых лекарств, хронические болезни сердца и сосудов.

Ошибки при оказании помощи

Многие в попытках остановить кровь из носа совершают опасные ошибки: запрокидывают голову назад, из-за чего кровь стекает в горло и ее можно случайно проглотить или вдохнуть. Нельзя плотно заталкивать в ноздри большие тампоны из ваты или марли: при извлечении они могут сорвать образовавшийся сгусток и вызвать повторное кровотечение. Не стоит ложиться горизонтально, интенсивно сморкаться, пить горячий чай, кофе или алкоголь, активно разговаривать и наклоняться.

Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильная помощь

Пошаговый план, как правильно остановить идущую из носа кровь.

Во-первых, усадите человека, голову чуть наклоните вперед, расстегните тугой воротник, обеспечьте доступ свежего воздуха.

Во-вторых, большим и указательным пальцами мягко сожмите крылья носа к перегородке и держите 10 минут, не разжимая.

В-третьих, приложите к переносице пакет со льдом, обернутый в ткань, или холодное мокрое полотенце.

В-четвертых, проследите, чтобы человек дышал ртом и не разговаривал.

Если кровотечение не удается остановить за 20 минут, оно усиливается, появилась слабость, тошнота, головокружение, нужно вызывать скорую или срочно ехать к врачу.

Дополнительные меры

После того как удалось остановить кровь из носа, дайте человеку спокойно посидеть еще 20–30 минут, не давайте ему наклоняться и поднимать тяжести. Нельзя сморкаться, трогать и ковырять нос, принимать горячий душ или ванну. Желательно измерить давление, предложить прохладную воду, при необходимости открыть окно. Если эпизоды повторяются часто: стоит записаться к терапевту или ЛОР-врачу для поиска причины.

Итак, ответ на вопрос, как остановить кровь из носа, сводится к простому алгоритму: посадить человека с наклоненной вперед головой, зажать крылья носа, приложить холод и не совершать типичных ошибок вроде запрокидывания головы или укладки в горизонтальное положение. В дальнейшем важно наблюдать за самочувствием, избегать перегрева и пересушенного воздуха, а при частых эпизодах не откладывать визит к врачу, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

