04 декабря 2025 в 09:00

Как понять без анализов, что в вас живут паразиты: тревожные признаки

Как понять без анализов, что в вас живут паразиты: тревожные признаки Как понять без анализов, что в вас живут паразиты: тревожные признаки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Острицы и аскариды — самые распространенные паразиты, которые обитают в кишечнике человека. Заразиться ими проще простого: через немытые руки, грязные овощи, игрушки в детском саду, песочницу или даже поручни в общественном транспорте. Яйца гельминтов попадают в организм фекально-оральным путем, и начинается незаметное соседство.

Кому не стоит волноваться

Есть категории людей, которые регулярно сдают анализы на гельминтозы и могут спать спокойно. Это работники бассейнов, образовательных учреждений, общепита, салонов красоты — все те, кто обязан иметь медицинскую книжку. Для них обязательны анализы кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз (так называется заражение острицами). А вот всем остальным стоит прислушаться к своему организму.

Чем опасны глисты

Паразиты «перехватывают» наши питательные вещества, вызывают аллергические реакции и отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности. У женщин острицы могут проникать во влагалище и вызывать воспаления, а при сильном заражении человек теряет вес и испытывает постоянную слабость.

Как понять, есть ли у тебя глисты

Главный симптом остриц — нестерпимый зуд в области заднего прохода, который усиливается ночью. Это происходит потому, что самки выползают откладывать яйца именно в темное время суток. Другие признаки: боли в животе, тошнота, чередование запоров с диареей, беспокойный сон, раздражительность, потеря аппетита. У детей могут появиться ночное недержание мочи и снижение концентрации внимания.

Как понять, есть ли у тебя глисты, если симптомы неявные? Обратите внимание на необъяснимые кожные высыпания, постоянную усталость и появление аллергии на продукты, которые раньше нормально переносились.

Что делать дальше

Даже если симптомы кажутся очевидными, лучше подтвердить догадки лабораторно — сдать анализ кала на яйца гельминтов или соскоб на энтеробиоз. Если анализы положительные, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к терапевту, педиатру или гастроэнтерологу — эти специалисты назначат правильное лечение. При необходимости вас направят к инфекционисту или паразитологу.

здоровье
паразиты
советы
врачи
анализы
глисты
Виктория Семенова
В. Семенова
