24 декабря 2025 в 13:01

Запах горелого от розетки без включенных приборов: бытовой сигнал опасности, который нельзя игнорировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда в квартире вдруг появляется тревожный запах горелого пластика, хотя все приборы выключены и ничего не работает. У меня такое было, и сначала я не придала значения, а зря. Даже обычная розетка может стать источником серьезной опасности, если вовремя не обратить внимание на этот сигнал.

Чаще всего причина кроется внутри розетки. Со временем контакты ослабевают, винты раскручиваются, и ток начинает идти с сопротивлением, из-за чего металл нагревается. К этому добавляется пыль, которая скапливается внутри и при нагреве начинает тлеть. В старых домах проблема усугубляется изношенной изоляцией проводов, которая может повреждаться даже без нагрузки.

Иногда запах идет вовсе не из розетки, а из распределительной коробки в стене. Еще один частый вариант — перегруженная линия, когда мощные приборы включены в других местах. Если почувствовали запах, питание нужно сразу отключить на щитке и вызвать специалиста. Экономия здесь недопустима, ведь замена розетки всегда дешевле последствий пожара.

Ранее сообщалось, что иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность.

