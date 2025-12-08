Чистый унитаз без дорогой химии: простая таблетка из аптечки удалит ржавчину и налет сама, пока вы спите

Иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность. Он подходит даже тем, кто предпочитает максимально безопасные способы уборки.

Все, что нужно, — обычный аспирин. Ацетилсалициловая кислота мягко размягчает ржавчину и налет, не повреждая керамику. Достаточно бросить в воду одну таблетку перед сном и оставить на 6–8 часов. Утром пройтись щеткой или губкой — загрязнения легко отходят. Для стойких пятен можно использовать две таблетки.

Этот метод не оставляет запахов, не царапает поверхность и подходит для фаянса и эмали. Если повторять процедуру раз в неделю, налет не будет накапливаться, а уборка станет намного легче. Такой способ давно ценят хозяйки за простоту и экономичность.

