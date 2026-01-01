Новый год — 2026
Лимонная вода по утрам: польза или вред? Разбираемся, как пить без риска для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стакан воды с лимоном натощак давно стал модным ритуалом для тех, кто заботится о здоровье. Но так ли безобиден этот напиток, как кажется? Давайте разберемся, кому он действительно пойдет на пользу, а кому лучше от него отказаться.

Лимонная вода в разумных количествах может стать хорошим помощником для пищеварения: она слегка стимулирует выработку желудочного сока, ускоряет метаболизм и помогает избежать чувства тяжести после еды. Кроме того, напиток улучшает усвоение витаминов и железа, особенно если сочетать его с растительной пищей. Однако есть важные нюансы. При повышенной кислотности, гастрите или язве лимонная вода способна вызвать дискомфорт и даже навредить. Чтобы снизить риск, всегда разбавляйте сок большим количеством воды.

Еще один момент — влияние на зубную эмаль: кислота постепенно разрушает защитный слой. Поэтому лучше пить через трубочку и полоскать рот после приема. Если чувствуете боль или жжение после напитка — прекратите его употребление и проконсультируйтесь с врачом. Помните: лимонная вода — лишь дополнение к сбалансированному питанию, а не чудо‑средство.

Ранее сообщалось: если надоели магазинные снеки и хочется чего-то необычного, но несложного, такие чипсы станут отличной альтернативой. Они получаются ароматными, легкими и идеально подходят для семейных посиделок. А готовятся просто: минимальный набор продуктов и немного терпения — и вот на столе полезная хрустящая закуска.

