Хрустящие чипсы из баклажанов вместо привычных снеков: простой способ приготовить полезную закуску, которая удивит всю семью

Если надоели магазинные снеки и хочется чего-то необычного, но несложного, такие чипсы станут отличной альтернативой. Они получаются ароматными, легкими и идеально подходят для семейных посиделок. А готовятся просто: минимальный набор продуктов и немного терпения — и вот на столе полезная хрустящая закуска.

Для рецепта возьмите 1 баклажан, 3 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. оливкового масла, а также соль, перец и чесночную приправу по вкусу.

Смешайте уксус с маслом и специями в глубокой тарелке. Баклажан нарежьте тонкими пластинками и полностью окуните в маринад. Оставьте на ночь, чтобы ломтики хорошо пропитались. Затем выложите их на противень с пергаментом и слегка полейте остатками маринада. Запекайте 1 час при 150 градусах, пока ломтики не подсохнут и не станут хрустящими. Такие чипсы исчезают со стола моментально — попробуйте, и ваши домочадцы точно оценят.

Ранее сообщалось, что такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.