Готовим антрекоты и картофель по-французски: простое, но роскошное блюдо — хоть к ужину, хоть к праздничному столу

Это блюдо переносит атмосферу парижского бистро прямо на ваш праздничный стол. Нежные, тающие во рту антрекоты и картофель дофинуаз — сливочно-сырное чудо французской кухни, где тонкие ломтики картофеля томятся в густых сливках под золотистой сырной корочкой. Роскошно, но при этом удивительно просто.

Для картофеля дофинуаз 1 кг картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими равномерными ломтиками (удобно на терке-мандолине). 2 зубчика чеснока раздавливаю плоской стороной ножа. В миске смешиваю 400 мл жирных сливок (от 20%), чеснок, соль и щепотку мускатного ореха. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю картофель слоями, поливая каждый слой сливочной смесью и посыпая частью тертого сыра грюйер (150 г). Последний слой обильно посыпаю сыром. Накрываю форму фольгой и ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15–20 минут до румяной золотистой корочки. Для антрекотов 4 куска говяжьей вырезки (по 200 г) промокаю бумажным полотенцем, обильно посыпаю солью и свежемолотым перцем. В тяжелой сковороде разогреваю 2 ст. л. оливкового масла до появления легкого дымка. Выкладываю мясо и обжариваю на сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны для степени прожарки medium. Снимаю со сковороды, перекладываю на теплую тарелку, накрываю фольгой и даю «отдохнуть» 5–7 минут. Подаю антрекоты, нарезанные толстыми ломтиками, с порцией горячего картофеля дофинуаз.

