Не могу смотреть на салаты после Нового года: спасает турецкая яичница менемен — легкий рецепт

Не могу смотреть на салаты после Нового года: спасает турецкая яичница менемен — легкий рецепт

Не могу смотреть на салаты после Нового года! Спасает турецкая яичница менемен. Это блюдо из яиц, тушенных в соусе из свежих помидоров и сладкого перца, покоряет своей простотой и насыщенным вкусом.

Вам понадобится: 2-3 спелых помидора, 1 крупный сладкий перец, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока (по желанию), 3-4 яйца, оливковое или растительное масло, соль, молотый красный перец, паприка, свежая петрушка. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и готовьте до мягкости 5–7 минут. Добавьте помидоры, чеснок, соль и специи. Тушите на среднем огне, пока помидоры не пустят сок и соус немного не загустеет (около 10 минут). Сделайте в соусе углубления ложкой и разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте 3–5 минут, пока белки не схватятся (желтки должны остаться жидкими). Подавайте сразу, посыпав рубленой петрушкой.

Вкус менемена — это гармония сладковатых тушеных овощей, пряных специй и нежных сливочных яиц. Подавайте с хлебом, чтобы макать его в соус.

Ранее стало известно, как приготовить творожные плетенки с яблоком: праздничная выпечка без хлопот.