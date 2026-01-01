Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:31

Не могу смотреть на салаты после Нового года: спасает турецкая яичница менемен — легкий рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не могу смотреть на салаты после Нового года! Спасает турецкая яичница менемен. Это блюдо из яиц, тушенных в соусе из свежих помидоров и сладкого перца, покоряет своей простотой и насыщенным вкусом.

Вам понадобится: 2-3 спелых помидора, 1 крупный сладкий перец, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока (по желанию), 3-4 яйца, оливковое или растительное масло, соль, молотый красный перец, паприка, свежая петрушка. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и готовьте до мягкости 5–7 минут. Добавьте помидоры, чеснок, соль и специи. Тушите на среднем огне, пока помидоры не пустят сок и соус немного не загустеет (около 10 минут). Сделайте в соусе углубления ложкой и разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте 3–5 минут, пока белки не схватятся (желтки должны остаться жидкими). Подавайте сразу, посыпав рубленой петрушкой.

Вкус менемена — это гармония сладковатых тушеных овощей, пряных специй и нежных сливочных яиц. Подавайте с хлебом, чтобы макать его в соус.

Ранее стало известно, как приготовить творожные плетенки с яблоком: праздничная выпечка без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим антрекоты и картофель по-французски: простое, но роскошное блюдо — хоть к ужину, хоть к праздничному столу
Общество
Готовим антрекоты и картофель по-французски: простое, но роскошное блюдо — хоть к ужину, хоть к праздничному столу
Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом
Общество
Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак: до безумия простой рецепт
Общество
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак: до безумия простой рецепт
Омлет больше не делаю! Готовлю шакшуку в хлебных корзинках: яйца томятся в томатном соусе прямо в булке
Общество
Омлет больше не делаю! Готовлю шакшуку в хлебных корзинках: яйца томятся в томатном соусе прямо в булке
Спасение для желудка наутро после праздников: шакшука — легко готовится и прекрасно бодрит
Общество
Спасение для желудка наутро после праздников: шакшука — легко готовится и прекрасно бодрит
рецепты
яичницы
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом агонии»: Сальдо раскрыл, из-за чего Киев решился на удар по Хорлам
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.