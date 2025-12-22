Творожные плетенки с яблоком — праздничная выпечка без хлопот: радуют глаз и желудок

Готовим праздничную выпечку без хлопот! Эти творожные плетенки с яблоком порадуют глаз и желудок. Вкус — идеальная гармония: нежное, слегка рассыпчатое творожное тесто и ароматная, с нотками корицы яблочная начинка.

Рецепт: для теста смешайте 250 г творога, 150 г размягченного масла, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку соли и постепенно введите 400 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки нарежьте 3 яблока мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле с 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости и карамелизации. Раскатайте тесто в пласт, разрежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите начинку, защипните края, сверните в неплотную спираль-розочку или просто заплетите косичку. Выложите плетенки на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности.

Эти плетенки хороши как теплыми, так и холодными с чаем или молоком.

