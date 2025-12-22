Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:33

Творожные плетенки с яблоком — праздничная выпечка без хлопот: радуют глаз и желудок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим праздничную выпечку без хлопот! Эти творожные плетенки с яблоком порадуют глаз и желудок. Вкус — идеальная гармония: нежное, слегка рассыпчатое творожное тесто и ароматная, с нотками корицы яблочная начинка.

Рецепт: для теста смешайте 250 г творога, 150 г размягченного масла, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку соли и постепенно введите 400 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки нарежьте 3 яблока мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле с 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы до мягкости и карамелизации. Раскатайте тесто в пласт, разрежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите начинку, защипните края, сверните в неплотную спираль-розочку или просто заплетите косичку. Выложите плетенки на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности.

Эти плетенки хороши как теплыми, так и холодными с чаем или молоком.

Ранее стало известно, как приготовить творожные бублики с высоким содержанием белка и кальция: для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Общество
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией: сто раз так делала — и все в приятном шоке
Общество
Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией: сто раз так делала — и все в приятном шоке
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Семья и жизнь
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
Общество
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
Семья и жизнь
Завариваю лимонный крем и взбиваю белки: проще, чем кажется
рецепты
выпечка
творог
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры горящей электрички в Подмосковье
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.