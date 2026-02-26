Зимняя Олимпиада — 2026
Персиковая шарлотка — идеальный десерт к чаю. Воздушное тесто, сладкие фрукты, аромат ванили. Проще рецепта не найти

Классическая шарлотка с яблоками — это уютно и по-домашнему. Но стоит заменить яблоки на сочные, ароматные персики — и пирог заиграет совершенно новыми красками. Он становится ярче, солнечнее, почти тропическим. Нежный бисквит пропитывается персиковым соком, а кусочки фруктов тают во рту, оставляя сладкое, летнее послевкусие. Это не просто шарлотка, это маленький праздник.

Духовку разогреваю до 180°C. Форму диаметром 22 см смазываю растительным маслом, дно застилаю пергаментом, а стенки присыпаю тонким слоем муки. В глубокой миске миксером на высокой скорости взбиваю 5 яиц со 150 г сахара в очень пышную, светлую, почти белую массу — это займёт около 5-7 минут. 240 г муки смешиваю с 1,5 чайными ложками разрыхлителя и просеиваю через сито. Аккуратно, порциями, лопаткой вмешиваю мучную смесь в яичную массу движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность. 450 г персиков (можно взять консервированные, но свежие лучше) нарезаю небольшими кусочками, удаляя косточки. Выкладываю персики на дно подготовленной формы ровным слоем. Заливаю сверху тестом и аккуратно разравниваю лопаткой. Выпекаю в разогретой духовке около 35-40 минут до глубокого золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной зубочисткой — она должна выходить сухой. Даю пирогу немного остыть в форме, затем переворачиваю на блюдо, снимаю пергамент и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

