Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или кофе. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, ажурные бублики с хрустящей корочкой и нежной, мягкой серединкой, в которой чувствуются кусочки грецких орехов и тонкий аромат ванили. Они такие вкусные, что долго на столе не задерживаются — все сразу расхватывают, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов муки, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сахара, 100 миллилитров молока, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 100 граммов грецких орехов, щепотка соли, растительное масло для жарки.

В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, растопленное масло и соль, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час. Орехи измельчите и смешайте с оставшимся сахаром.

Тесто раскатайте в пласт, посыпьте ореховой начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Сформируйте бублики и обжарьте в разогретом масле с обеих сторон до румяного цвета.

