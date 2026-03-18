Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 14:30

Вместо скучных булочек — пеку ажурное лакомство к чаю. Турецкие бублики с орехами — нежные и очень вкусные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или кофе. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, ажурные бублики с хрустящей корочкой и нежной, мягкой серединкой, в которой чувствуются кусочки грецких орехов и тонкий аромат ванили. Они такие вкусные, что долго на столе не задерживаются — все сразу расхватывают, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов муки, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сахара, 100 миллилитров молока, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 100 граммов грецких орехов, щепотка соли, растительное масло для жарки.

В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара, оставьте на 10 минут. Добавьте яйца, растопленное масло и соль, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на час. Орехи измельчите и смешайте с оставшимся сахаром.

Тесто раскатайте в пласт, посыпьте ореховой начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки. Сформируйте бублики и обжарьте в разогретом масле с обеих сторон до румяного цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
В них — любая начинка: бейглы или бублики из 1 авокадо и йогурта, классный рецепт для правильного питания
Общество
В них — любая начинка: бейглы или бублики из 1 авокадо и йогурта, классный рецепт для правильного питания
Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку
Общество
Беру 100 г сыра и яйцо: вкуснейшие бублики — в них можно упаковать любую начинку
Сырники больше не готовлю, пускаю творог в бублики: рецепт колечек для вкусных завтраков
Общество
Сырники больше не готовлю, пускаю творог в бублики: рецепт колечек для вкусных завтраков
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Семья подсела на эти чесночные булочки: нежнейшие, с сыром и сливочным маслом — к супу, да и вообще ко всему
Общество
Семья подсела на эти чесночные булочки: нежнейшие, с сыром и сливочным маслом — к супу, да и вообще ко всему
рецепты
бублики
булочки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента
Стало известно о жертвах пожара в БЦ Turas на юге Москвы
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Пожару в московском БЦ Turas присвоен третий ранг сложности
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.