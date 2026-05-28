Замачиваю бублики в молоке и начиняю мясом: такая закуска из духовки улетает быстрее пирожков

Это один из тех рецептов, которые сначала вызывают удивление, а потом все просят готовить еще. Обычные маленькие бублики после молока становятся мягкими внутри, но в духовке сверху появляется аппетитная румяная корочка. А внутри — сочная мясная начинка, помидоры и тянущийся сыр. Получается что-то между горячей закуской, мини-пиццей и домашней выпечкой.

Особенно нравится, что продукты здесь самые простые, а выглядит все очень эффектно. Такие бублики удобно ставить и на праздничный стол, и просто делать вечером к чаю или фильму — исчезают они очень быстро.

Для приготовления понадобится: маленькие бублики — 28 шт., молоко — 300 мл, куриный фарш — 200 г, помидор — 1 шт., сыр моцарелла или любой плавкий — 50 г, соль и специи — по вкусу, растительное масло — для смазывания.

Духовку разогрейте до 170–180 °C.

Бублики залейте слегка теплым молоком на 5–7 минут. Они должны стать мягче, но не размокнуть полностью.

Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Разложите бублики на небольшом расстоянии друг от друга.

В фарш добавьте соль и специи. Сформируйте маленькие шарики и уложите их в центр каждого бублика.

Помидор нарежьте мелкими кубиками и распределите сверху. Затем посыпьте сыром.

Запекайте около 20 минут, пока сыр не расплавится, а сверху не появится золотистая корочка.

Автор Ольга Шмырева уже готовила такие бублики дома и удивилась, насколько вкусными они получаются после духовки. Снаружи они слегка хрустят, внутри остаются мягкими, а мясная начинка с сыром делает их очень сочными. Кстати, если добавить в фарш немного чеснока и паприки, аромат становится еще ярче.

