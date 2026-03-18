Светлый праздник с пользой: полезная лимонная Паска — нежная и ароматная

На Пасху хочется чего-то особенного — вкусного, но при этом легкого. Эта творожно-лимонная Паска получается нежной, свежей и не такой тяжелой, как классические варианты. Легкая кислинка лимона делает вкус ярким, а текстура — просто тает во рту.

Идеальный десерт к праздничному столу, который оценят даже те, кто не любит слишком сладкое.

Ингредиенты: творог 5% — 400 г, сметана 20% — 3 ст. л., цедра — 1 лимона, сок — 1/2 лимона, куркума — 1 ч. л., ванилин — по вкусу, сахарозаменитель — по вкусу.

Творог пробиваем блендером до гладкой кремовой массы, чтобы не осталось крупинок. Добавляем сметану, лимонную цедру и сок, ванилин, сахарозаменитель и куркуму — она придает красивый нежный цвет. Все тщательно перемешиваем до однородности.

Готовую массу выкладываем в форму или пасочницу, застеленную марлей, слегка утрамбовываем и убираем в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. За это время Пасха хорошо стабилизируется и будет держать форму.

