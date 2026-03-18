Никаких больше куличей. На Пасху пеку праздничный пирог с грибами и зеленым луком — сытно и очень вкусно

Беру муку, сливочное масло и свежие шампиньоны — и готовлю нежный, рассыпчатый пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с рассыпчатой корочкой и нежной, ароматной начинкой, в которой грибы, лук и тягучий сыр переплетаются в гармоничный дуэт. Он такой вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете нарезать следующий кусок.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 граммов муки, 150 граммов сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соли; для начинки — 300 граммов шампиньонов, 1 пучок зеленого лука, 100 граммов твердого сыра, 2 яйца, 100 миллилитров сливок, соль и черный перец по вкусу.

Замесите песочное тесто из муки, масла, яйца и соли, уберите в холодильник на 30 минут. Грибы нарежьте и обжарьте, смешайте с рубленым луком. Сыр натрите. Яйца взбейте со сливками, солью и перцем. Тесто раскатайте, выложите в форму, сделайте бортики, наколите вилкой. Выложите грибную начинку, залейте яично-сливочной смесью, посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

